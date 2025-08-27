Новости
В Ростове изменятся маршруты автобусов и троллейбусов из-за ремонта

В Нахичевани, в районе площади Карла Маркса, скорректируют движение автобусов и троллейбусов из-за ремонта коммуникаций, сообщили в Ростовском городском транспорте. Под изменённые маршруты попадают автобусы №№ 54, 66, 70, 80, 84, 164, а также №№ 55, 68, 81, 98 и троллейбус № 2.

Автобусы №№ 54, 66, 70, 80, 84 и 164 в сторону Александровки будут проезжать по улицам 20-я Линия – Комсомольская – 29-я Линия – Сарьяна, затем следуют по привычному маршруту.

Автобусы № 55 на восток будут ехать через улицы Мясникова – 13-я Линия – Закруткина – площадь Свободы – Комсомольская – 29-я Линия – Сарьяна, затем – по обычному пути.

В западном направлении маршрут № 55 изменится так: Сарьяна – площадь Свободы – Закруткина – Театральная площадь, после чего продолжается стандартный маршрут.

Автобус № 68 следует от площади Толстого по Комсомольской, затем – по 29-й Линии, спуск на улицу Богданова и далее – по обычному пути.

Автобусы № 81 и № 98 будут двигаться по улицам 20-я Линия – Комсомольская – 29-я Линия – Богданова, затем – по стандартному маршруту.

Троллейбусы № 2 будут ходить по улицам Сарьяна – 29-я Линия (или 23-я Линия) – Богданова и дальше – по обычным схемам.

Сроки ремонта пока не известны, в департаменте транспорта не объявили дату окончания работ. При этом информацию об изменениях решили не распространять среди жителей города.
Фото: Ростовский городской транспорт.
