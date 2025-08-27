На следующий день после атаки БПЛА на жилой дом в центре Ростова: что известно

Фото: Дондей

На следующий день после атаки беспилотника на жилой дом в центре Ростова сообщаем подробности инцидента. ЧП произошло 26 августа около 23:00. Был слышен громкий взрыв, затем произошел пожар. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что упали обломки БПЛА.Экстренные службы прибыли на место происшествия. Пожар был успешно потушен. Никто из жильцов не получил травм. Для пострадавших организован временный пункт размещения в школе № 55.Утром эксперты начали оценку ущерба. Улица Московская была оцеплена правоохранительными органами. От дома № 29 до № 41 участок был огражден сигнальной лентой.Глава Ленинского района Юлия Мищук сообщила, что в школе № 55 был организован пункт временного размещения (ПВР) и оперативный штаб для обработки заявлений от жильцов, нуждающихся в материальной помощи. В ПВР находятся 16 человек, эвакуированных из двух поврежденных домов. Ростовчане обеспечены питанием и водой.Как уже сообщалось, на данной территории был введён режим чрезвычайной ситуации.