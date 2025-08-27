Фото: Дондей

Жители Ростова пожаловались на работу городских точек бесплатного интернета. Об этом 26 августа сообщили в редакцию Donday.Проблемы наблюдаются даже в центре города. Так, местная жительница Елена рассказала, что поздно вечером едва смогла вызвать такси домой:— Подошла к общественной зоне, но интернета так и не появилось, — пожаловалась девушка.По её словам, сеть видна, но подключение не работает. Схожие трудности испытывают и водители такси.— Свободный Wi-Fi есть, но толку от него нет. Подключиться удаётся только к сетям кафе, — отметил один из них.Получается, интернет в городе вроде бы есть, но пользоваться им невозможно. С аналогичной проблемой столкнулись и жители Батайска.