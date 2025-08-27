Новости
Жители Ростова пожаловались на работу городских точек бесплатного интернета. Об этом 26 августа сообщили в редакцию Donday.

Проблемы наблюдаются даже в центре города. Так, местная жительница Елена рассказала, что поздно вечером едва смогла вызвать такси домой:

— Подошла к общественной зоне, но интернета так и не появилось, — пожаловалась девушка.

По её словам, сеть видна, но подключение не работает. Схожие трудности испытывают и водители такси.

— Свободный Wi-Fi есть, но толку от него нет. Подключиться удаётся только к сетям кафе, — отметил один из них.

Получается, интернет в городе вроде бы есть, но пользоваться им невозможно. С аналогичной проблемой столкнулись и жители Батайска.
Фото: Дондей
