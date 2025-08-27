Фото: Ростов.ру

В Ростове 27 августа тысячи жителей остались без электричества. Об этом сообщили в «Донэнерго».С 9:00 до 17:00 свет отключили на базах отдыха «Гипропласт» и «Училище олимпийского резерва», а также в домах №№ 60–62 на улице Окружной. Аналогичная ситуация — на улице Ленина, 81/А, 81/1, 81/2, в ЖК «Энергия» и в нескольких домах по улице Шеболдаева.Особенно ощутимо отключение на улице 1-й Конной Армии. Дома №№ 11А, 13, 15, 15А и 15Б обесточили с 6 утра до 10 вечера.Кроме того, с 9:00 до 17:00 света не будет на улице Плеханова, 110/5, проспекте Стачки, 158, Рабочей площади и ряде домов по Крупской и 2-й Баррикадной.Причина неудобств — плановые работы на электросетях.