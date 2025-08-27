Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области изменено расписание двух пригородных поездов

В Ростовской области изменено расписание двух пригородных поездов

В связи с проведением ремонтных работ, в Ростовской области изменено расписание пригородных поездов. Об этом сообщает тг-канал Северо-Кавказской железной дороги. Временно отменены следующие маршруты:

Поезд № 6169 Ростов – Усть-Донецкая 27-29 августа отправлением из Ростова в 13:15 и прибытием на станцию Усть-Донецкая в 17:36.

Поезд № 6170 Усть-Донецкая - Ростов 28-30 августа отправлением со станции Усть-Донецкая в 05:43 и прибытием в Ростов в 10:18.
фото: тг-канал СКЖД
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.