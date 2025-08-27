Фото: Дондей

В Ростове жителям дома, пострадавшего от атаки БПЛА, предоставят временное жилье. Об этом заявил глава города Александр Скрябин.26 августа около 23:00 в Ростове произошел взрыв, за которым последовал пожар. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате удара БПЛА загорелась крыша жилого дома на пересечении Халтуринского и Московской.На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.На базе школы № 55 организовали пункт временного размещения (ПВР) для пострадавших. Также здесь был сформирован оперативный штаб, который занимается приемом заявлений на получение материальной поддержки.В пункте временного размещения в настоящее время находятся 16 человек, эвакуированных из двух пострадавших домов. Пока не известно, какой ущерб был нанесен их квартирам. По распоряжению главы города им будет предоставлено временное жилье из маневренного фонда до завершения ремонтных работ.