Пенсионерка застряла в соседнем с горящим домом здании

Пенсионерка застряла в соседнем с горящим домом здании. Происшествие случилось 26 августа в 4-этажном доме в переулке Халтуринском.

Около 23:00 над городом прогремел мощный взрыв. Горожане увидели стремительно разрастающийся столб дыма в небе. Затем начался пожар. Местные жители сразу же покинули свои дома и выбежали на улицу в домашней одежде.

Однако жительница соседнего дома на улице Темерницкой выйти не смогла. От ударной волны частный дом пожилой женщины покосило. Из-за этого она не смогла открыть входную дверь.

В панике пенсионерка стала звать на помощь. Спасатели ее услышали и поспешили на помощь. Для этого им пришлось выламывать дверь.
Фото: Дондей
