Атаку БПЛА отразили в трех муниципалитетах Ростовской области вечером 26 августа
Атаку БПЛА отразили в трех муниципалитетах Ростовской области вечером 26 августа. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Противовоздушная оборона сработала в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах. Были уничтожены 10 БПЛА.
В Ростове атака вызвала возгорание крыши многоэтажки в центральной части города. Как уточнил информацию Юрий Слюсарь, никто не пострадал. Эвакуированы 15 жильцов. Для них был развернут ПВР на базе школы № 55.
На месте ЧП продолжают находиться экстренные службы.