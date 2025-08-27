Новости
Атаку БПЛА отразили в трех муниципалитетах Ростовской области вечером 26 августа

Атаку БПЛА отразили в трех муниципалитетах Ростовской области вечером 26 августа. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Противовоздушная оборона сработала в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах. Были уничтожены 10 БПЛА.

В Ростове атака вызвала возгорание крыши многоэтажки в центральной части города. Как уточнил информацию Юрий Слюсарь, никто не пострадал. Эвакуированы 15 жильцов. Для них был развернут ПВР на базе школы № 55.

На месте ЧП продолжают находиться экстренные службы.
Фото: Дондей
