Силы ПВО сбили 15 дронов в Ростовской области

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области силы ПВО сбили 15 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.Дроны повредили дома и машины в трех муниципалитетах региона. От осколков пострадали фасады, крыши и ворота частных построек. В селе Боцманово и поселке Новобессергеневка Неклиновского района также был поврежден автомобиль. В Ростове возник крупный пожар.Российские системы ПВО успешно отразили атаки дронов в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, а также в Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах.Кроме того, в ночь на 12 октября на территории России были уничтожены еще 11 беспилотников. Четыре из них сбили в Орловской области, по три — в Белгородской и Курской областях, два — в Брянской области.