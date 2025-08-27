Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Силы ПВО сбили 15 дронов в Ростовской области

Силы ПВО сбили 15 дронов в Ростовской области
В Ростовской области силы ПВО сбили 15 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны повредили дома и машины в трех муниципалитетах региона. От осколков пострадали фасады, крыши и ворота частных построек. В селе Боцманово и поселке Новобессергеневка Неклиновского района также был поврежден автомобиль. В Ростове возник крупный пожар.

Российские системы ПВО успешно отразили атаки дронов в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, а также в Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах.

Кроме того, в ночь на 12 октября на территории России были уничтожены еще 11 беспилотников. Четыре из них сбили в Орловской области, по три — в Белгородской и Курской областях, два — в Брянской области.
Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.