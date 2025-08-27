Новости
Схему движения автобусов изменят из-за матча «Ростова» с «Динамо»

Схему движения автобусов изменят из-за матча «Ростова» с «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба ФК «Ростов».

У маршрутов №№ 1, 35, 42, 58, 78 и 83 с 19:30 до 23:30 движение будет продлено до ТРК «МЕГАМАГ» с организацией посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «Аллея "Ростов Арена"».

Кроме того, рядом с местом проведения матча находится остановочный пункт «Аллея "Ростов Арена"», через который проходят автобусные маршруты №№ 8, 49, 65а, 75.

В среду, 27 августа, в донской столице состоится футбольный матч между командами ФК «Ростов» и ФК «Динамо» из Махачкалы. Игра начнется в 20:45 на стадионе «Ростов Арена».
Фото: ФК Ростов
