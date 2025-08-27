Под Ростовом ведутся поиски пропавшего без вести юношу из Московской области

Фото: соцсети

Под Ростовом ведутся поиски пропавшего без вести молодого человека из Московской области. С 26 августа о местонахождении Никиты Жосева ничего не известно.Издание DonDay предоставило подробности. Никита Жосев проживает в Солнечногорске. Причины его внезапного отъезда в донской регион остаются неизвестными.Последний раз молодой человек выходил на связь двумя сутками ранее, после чего контакт с ним был потерян. Был одет в чёрную толстовку на молнии, чаще всего ходит в капюшоне.Свидетели утверждают, что видели Никиту в Аксае в районе торгового центра «Мега». В поисках задействованы сотрудники полиции и волонтеры.Если у вас есть какие-либо сведения, свяжитесь с сестрой Никиты, Татьяной, по телефону: +7 977 872-26-01.