Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Под Ростовом ведутся поиски пропавшего без вести юношу из Московской области

Под Ростовом ведутся поиски пропавшего без вести юношу из Московской области
Под Ростовом ведутся поиски пропавшего без вести молодого человека из Московской области. С 26 августа о местонахождении Никиты Жосева ничего не известно.

Издание DonDay предоставило подробности. Никита Жосев проживает в Солнечногорске. Причины его внезапного отъезда в донской регион остаются неизвестными.

Последний раз молодой человек выходил на связь двумя сутками ранее, после чего контакт с ним был потерян. Был одет в чёрную толстовку на молнии, чаще всего ходит в капюшоне.

Свидетели утверждают, что видели Никиту в Аксае в районе торгового центра «Мега». В поисках задействованы сотрудники полиции и волонтеры.

Если у вас есть какие-либо сведения, свяжитесь с сестрой Никиты, Татьяной, по телефону: +7 977 872-26-01.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.