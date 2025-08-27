ВТБ: Юг России лидирует в стране по популярности совместных накоплений

Фото: ВТБ.

Жители Юга России проявляют больший интерес к совместным накопительным счетам, чем в среднем по стране. Согласно исследованию ВТБ, 59% опрошенных в регионе уже имеют или планируют открыть такой продукт. Это выше общероссийского уровня и отражает ответственное отношение южан к финансовому планированию.Наиболее часто совместные счета используют для крупных покупок: 34% респондентов в ЮФО откладывают сбережения на улучшение жилищных условий или приобретение автомобиля. По мнению большинства опрошенных, совместный счёт позволяет быстрее достичь этих целей, делая процесс накоплений более прозрачным и дисциплинированным. Также, по данным исследования, южане откладывают более весомую долю своего дохода. Если в среднем по стране 37% респондентов считают комфортным откладывать на совместный счёт 10–20% дохода, то на Юге так ответили уже 42%. Более того, 10% респондентов в регионе готовы направлять свыше 20% бюджета (против 8% в целом по России).Подход к совместным финансам при этом остаётся взвешенным. Почти половина жителей Юга готовы доверять партнёрам полностью, без дополнительного контроля, однако треть предпочли бы сохранять возможность отслеживать операции. Поэтому среди наиболее востребованных функций банковских сервисов чаще всего называют уведомления о транзакциях, лимиты на снятие средств и гибкое управление доступом.«Совместные накопительные счета становятся удобным инструментом планирования крупных расходов. Мы видим, что интерес к ним на Юге России выше, чем в среднем по стране, и этот тренд продолжает усиливаться. Для многих семей это возможность организовать финансы так, чтобы все участники чувствовали себя уверенно и защищённо. Особенно актуально это в условиях, когда крупные цели требуют долгосрочного подхода и дисциплины. Совместный счёт позволяет распределить нагрузку, сделать процесс накоплений прозрачным и при этом гибким. ВТБ развивает цифровые сервисы с учётом этих ожиданий: клиенты могут контролировать движение средств, устанавливать лимиты и получать полный набор инструментов для управления общими финансами», — отметил заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу Максим Алексеев.*Опрос проведен в августе 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.