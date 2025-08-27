В Ростове вторые сутки хлещет кипяток на улице Ленина

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону уже вторые сутки на улице Ленина около детской площадки течёт кипяток. Проблема возникла во дворе дома № 99А. Жительница Наталья В. рассказала об этом в редакцию Donday.Она отметила, что труба протекает уже 10 лет, а с 2025 года прорывы случаются в восьмой раз. Последний инцидент произошёл 26 августа днём. Аварийная служба не смогла перекрыть трубу из-за сломанного вентиля. Вода продолжает течь на детскую площадку. Наталья возмущена отсутствием реакции со стороны ответственных служб. За последние полгода трубу ремонтировали пять раз.Кроме того, из-за аварии ближайшие дома остались без горячей воды. Местные жители утверждают, что коммуникации не менялись более 30 лет.Наталья с иронией пригласила всех ростовчан на «открытие» собственного фонтана во дворе. Она отметила, что лавочек хватит всем, ведь рядом расположены две детские площадки.