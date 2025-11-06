- Комитет ответил, что при выезде на объект ими были зафиксированы факты нарушений требований к градостроительным регламентам. Однако для принятия дальнейших мер им необходимо уточнить кадастровый номер объекта, о чем направлен запрос в администрацию города, - рассказали градозащитники.

Фото: МойФасад

Фасад исторического дома на Шаумяна в Ростове закрыли современной облицовкой. Об этом рассказало объединение «МойФасад».Речь идет о доме № 16. Его построили еще в 1869 году. К сожалению, информации о бывших владельцах здания в открытых источниках нет. До текущего года оно сохраняло свой исторический вид. Но потом в старинном доме стали проводится ремонтные работы. Так в сентябре была обновлена старинная дверь. Спустя месяц фасад закрыли современной облицовочной плиткой черного цвета.Градозащитники выяснили что здание входит в список ценных объектов историко-градостроительной среды (ЦОИГС). По закону исторический фасад такого дома не должен изменяться. Также общественникам стало известно, что инициатор этих работ не согласовывал их с Департаментом архитектуры города. Чтобы разобраться в происходящем был направлен запрос в Комитет по охране ОКН, в чье ведение входят и ЦОИГС.Общественники убеждены, что пока будут выяснятся все необходимые данные, архитектурное преображение завершат. По всей вероятности вернуть первозданный вид старинного дома будет уже невозможно.К сожалению, пока не известно, что откроется в обновленном здании 19 века.