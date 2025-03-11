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Футболист «Ростова» Алексей Сутормин вошёл в тройку лучших игроков 20-го тура РПЛ

Футболист «Ростова» Алексей Сутормин вошёл в тройку лучших игроков 20-го тура РПЛ
Футболист «Ростова» Алексей Сутормин вошёл в тройку лучших игроков 20-го тура чемпионата России. Это было объявлено по итогам анализа статистики Российской Премьер-Лиги.

Во время матча с «Оренбургом» Алексей Сутормин из «Ростова» продемонстрировал впечатляющие навыки владения мячом. В результате его усилий «Ростов» забил два гола и одержал победу.

Это была первая победа «Ростова» под руководством нового главного тренера Джонатана Альбы.

В этом же туре отличились Никита Кокарев из «Химок» и Станислав Магкиев из «Пари НН». Никита Кокарев сделал 4 сейва, а Станислав Магкиев совершил 17 перехватов.
Фото: ФК Ростов
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