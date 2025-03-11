Футболист «Ростова» Алексей Сутормин вошёл в тройку лучших игроков 20-го тура РПЛ

Фото: ФК Ростов

Футболист «Ростова» Алексей Сутормин вошёл в тройку лучших игроков 20-го тура чемпионата России. Это было объявлено по итогам анализа статистики Российской Премьер-Лиги.Во время матча с «Оренбургом» Алексей Сутормин из «Ростова» продемонстрировал впечатляющие навыки владения мячом. В результате его усилий «Ростов» забил два гола и одержал победу.Это была первая победа «Ростова» под руководством нового главного тренера Джонатана Альбы.В этом же туре отличились Никита Кокарев из «Химок» и Станислав Магкиев из «Пари НН». Никита Кокарев сделал 4 сейва, а Станислав Магкиев совершил 17 перехватов.