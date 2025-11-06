Новости
Атаку трех дронов отразили над Ростовской областью 5 ноября

Атаку трех дронов отразили над Ростовской областью 5 ноября. Информацию предоставили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО перехватывали атаку с воздуха с 17:00 до полуночи. Всего над регионами страны ими было сбито 16 летательных аппаратов.

Информации о последствиях на земле не сообщалось.
Фото: Дондей
