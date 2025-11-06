Новости
Мощный пожар на складе в Ростове потушили спустя шесть часов

Мощный пожар на складе в Ростове потушили спустя шесть часов. Крупное возгорание случилось 5 ноября.

Примерно в 18:00 местные жители заметили задымление в районе Темерницкого моста. Запах гари начал стремительно распространятся на десятки километров.

Выяснилось, что пламя охватило трехэтажное помещение склада на улице Привокзальная, 4. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, к тушению было привлечено 110 специалистов на 37 единицах техники. Вдобавок в ликвидации участвовал пожарный поезд и катер.

Распространение пламени удалось остановить на площади 1 600 квадратов. По прошествии шести часов с момента возгорания пожарные сообщили, что огонь полностью потушен.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
