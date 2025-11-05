- Как-то спонтанно получилось, старался играть по ситуации, решил рискнуть. Я так никогда особо не делал, но здесь получилось забить, - прокомментировал момент Евгений Цалпанов.



Фото: Скриншот

Шайба хоккеиста «Ростова» вошла в рейтинг голов недели в ВХЛ. Топ 10 голов опубликовали в социальных сетях ВХЛ.Матч с командой из Магнитогорска у дончан прошел 27 октября. По результатам встречи ростовчане вышли победителями. Также игра запомнилась метким голом Евгения Цалпанова из «Ростова». Его гол стал решающим.Во время овертайма Евгений аккуратно отобрал шайбу у одного из противников. Не теряя ни минуты, игрок направился к воротам «Магнитки». В этот момент у сетки еще не успело собраться много хоккеистов. С одного удара мужчина заставил пролететь шайбу момо вратаря.Внезапный маневр оказался на третьей строчке рейтинга.23-летний Евгений Цалпанов - воспитанник питерской школы хоккея. В родном городе успел поиграть как за «Динамо», так и за СКА. Закончил путь в армейской системе на уровне второй команды МХЛ — «СКА-Варяги». Он является сыном петербургского тренера Валерия Цалпанова. Впервые выехал за пределы Северной столицы ради дебюта в ВХЛ за «Ростов». Игровой номер в сезоне-2025/2026 — 11.