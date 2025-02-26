Биография нового тренера ФК «Ростов» Джонатана Альбы

Фото: ФК «Ростов»

Уход Валерия Карпина было неожиданностью для многих болельщиков донской команды. Наибольшим удивлением стало назначение нового тренера на освободившейся пост. Главным тренером ФК «Ростов» стал Джонатан Альба. Ранее испанец был помощником и аналитиком Карпина. Предлагаем ознакомиться с небольшой биографией испанского тренера.Джонатан Альба родился в Мадриде. С раннего детства его отец привил им с братом любовь к футболу. Будущий тренер ростовского клуба был фанатом «Атлетико». Позже начал сам заниматься футболом, однако профессиональных результатов добиться не удалось. Тогда Альба решил устроиться на работу в страховую компанию. Вскоре работа перестало приносить тренеру интерес. Тогда он понял, что нужно возвращаться к спорту.В 2017 году Джонатан Альба пришел в тренерский штаб сборной Румынии. В это же время он познакомился с Валерием Карпиным. А когда российского тренера назначили в ФК «Ростов», то он позвал Альбу в свой штаб аналитиков.И вот, 25 февраля 2025 года в «Ростове» заявили, что Валерий Карпин уходит от донского клуба. На его место назначен Джонатан Альба. Вероятно, переход от аналитика до главного тренера будет не простым. Однако болельщики вкладывают надежды на нового наставника «желто-синих».