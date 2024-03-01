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Новым тренером вратарей ФК «СКА» стал Евгений Корнюхин

Новым тренером вратарей ФК «СКА» стал Евгений Корнюхин
Евгений Корнюхин стал новым тренером вратарей ФК «СКА». Об этом донские «армейцы» рассказали на своей странице в соцсетях 29 февраля.

Воспитанник московского ЦСКА ранее защищал ворота «Зенита», «Шинника», «Торпедо», «Сатурна» и «Химок». Кроме того, выступал за клубы «Спартак» (Андижан), «Сокол» (Саратов), «Вымпел» (Рыбинск), «Ростсельмаш», «Текстильщик» (Камышин), «Торпедо», «Шинник», «Сатурн», «Химки», «Салют-Энергия». Последним местом стал клуб «Знамя Труда».

На счету Евгения Корнюхина - множество наград. Он является бронзовым призером чемпионата России за 2000 год («Торпедо», Москва), победителем первого дивизиона первенства России за 2001 год («Шинник»; выход в Высшую лигу).
Фото: ФК СКА
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