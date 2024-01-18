Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Новым тренером вратарей ЖФК «Ростов» стал Геннадий Стрикалов

Новым тренером вратарей ЖФК «Ростов» стал Геннадий Стрикалов
Новым тренером вратарей женского ФК «Ростов» стал Геннадий Стрикалов. Об этом «желто-синие» 18 января сообщили на своей странице в соцсетях.

Бывший голкипер Геннадий Стрикалов – воспитанник футбольной школы ДЮСШ «Машук». В 1987 году он дебютировал во Второй лиге чемпионата СССР и отыграл пять матчей за «Машук». Спустя два года один сезон Стрикалов провел в «Кубани» из Усть-Лабинска. До нулевых спортсмен играл за кисловодский «Асмарал» («Олимп») и ставропольское «Динамо».

Профессиональную деятельность Геннадий Стрикалов начал в 2014 году. Первым клубом, который тренировал спортсмен, стало ставропольское «Динамо». После этого он работал с командой «Сатурн» и ЖФК «Рязань-ВДВ».
Фото: ЖФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.