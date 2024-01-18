Новым тренером вратарей ЖФК «Ростов» стал Геннадий Стрикалов

Фото: ЖФК «Ростов»

Новым тренером вратарей женского ФК «Ростов» стал Геннадий Стрикалов. Об этом «желто-синие» 18 января сообщили на своей странице в соцсетях.Бывший голкипер Геннадий Стрикалов – воспитанник футбольной школы ДЮСШ «Машук». В 1987 году он дебютировал во Второй лиге чемпионата СССР и отыграл пять матчей за «Машук». Спустя два года один сезон Стрикалов провел в «Кубани» из Усть-Лабинска. До нулевых спортсмен играл за кисловодский «Асмарал» («Олимп») и ставропольское «Динамо».Профессиональную деятельность Геннадий Стрикалов начал в 2014 году. Первым клубом, который тренировал спортсмен, стало ставропольское «Динамо». После этого он работал с командой «Сатурн» и ЖФК «Рязань-ВДВ».