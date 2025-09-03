Почему вратарь «Ростова» Хидайет Ханкич не выходит на поле

Фото: ФК Ростов

В минувшем сезоне футбольный клуб «Ростов» усилил свои позиции, подписав трёх вратарей: Рустама Ятимова, Даниила Одоевского и Хидайета Ханкича. Из них Ханкич стал самым доступным по цене — за него было заплачено 9 миллионов рублей (около 100 тысяч евро).Боснийский вратарь, выступавший на позиции запасного, принял участие всего в двух матчах сезона. Его выступления не вызвали восторга у болельщиков: в одном из матчей он пропустил гол, что привело к поражению команды. После ухода главного тренера Валерия Карпина его место занял испанский специалист Джонатан Альба. В сезоне-2025/26 Альба решил, что Рустам Ятимов будет играть в матчах Российской Премьер-Лиги, а Даниил Одоевский — в Кубке России. Однако перед третьим кубковым матчем Одоевский получил травму и не смог выйти на поле. Болельщики ожидали увидеть Хидайета Ханкича, но на поле снова вышел Ятимов.Когда журналисты спросили Альбу, почему Ханкичу не дают шанса, тренер ответил кратко: «На тренировке решили, что будет играть Ятимов».Ханкич, вероятно, не был в оптимальной форме перед игрой, так как не появлялся на поле почти год.Отметим, что стоимость игрока донского клуба с каждым годом снижается. На 25 августа 2025 года Ханкич оценивается в 400 тысяч евро, тогда как годом ранее его цена составляла 750 тысяч евро.