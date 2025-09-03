В Ростовской области создадут интеллектуальную транспортную систему

Фото: министерство транспорта Ростовской области

На Дону до конца года появится государственная информационная система «Интеллектуальная транспортная система Ростовской области» (ИТС РО). Информация об этом размещена на сайте правовой информации Ростовской области.Сообщается, что система будет использоваться для усовершенствования управления дорожным движением в Ростовской области. С помощью информационной системы, будет обеспечиваться безопасность дорожного движения на дорогах общего пользования, а также на дорогах общего пользования местного значения.На данный момент неизвестно, как будет работать система. Вероятно, это будет орган по обработке информации и ее размещению. Предполагается, что для этого соберут команду сотрудников, которые будут координировать взаимодействие всех участников дорожного движения, спецслужб и ведомств.Отметим, что первой страной в мире, которая разработала ИТС для населения, стала Япония. В 1973 году японцы провели исследования в этой сфере и приступили к реализации системы. А вот применение ИТС нашла в Южной Корее. В Сеуле и Пусане центр управления транспортом также курирует терминал автобусной информации. Пассажиры получают информацию о том, какой маршрут задерживается и по какой причине. В случае, если интерактивный экран на остановке не работает, можно сделать звонок на горячую линию.