В одном районе Ростовской области ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Фото: Rostov.ru

В Белокалитвинском районе Ростовской области ввели режим ЧС. Об этом сообщила глава районной администрации Ольга Мельникова в своем телеграм-канале.В ночь на 3 сентября в Ростовской области были сбиты 25 беспилотников. В результате случившегося в Белой Калитве пострадали две многоэтажки: фасад здания посечен осколками, разбиты окна и повреждены автомобили. Также пострадали припаркованные во дворах машины. Стекла разбиты в нескольких частных домах в поселке Коксовом.В отдельных районах города, а также Коксового сельского поселения ввели режим ЧС. До 5 сентября обследуют дома и квартиры, пострадавшие в результате атаки БПЛА. После проверки жителям окажут помощь.