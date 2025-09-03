Жителям Ростова рассказали о действующих мерах поддержки многодетных семей

Фото: РЖД для иллюстрации.

Какие меры поддержки предоставляются многодетным семьям рассказали в администрации Ростова-на-Дону.С 2025 года в рамках национального проекта «Семья» реализуется региональный проект «Многодетная семья». Молодые семьи до 35 лет включительно смогут получить единовременную выплату в 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей. Кроме того, многодетные семьи смогут компенсировать половину стоимости обучения одного из детей в колледжах и вузах Ростовской области. В Ростове также откроются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и вещей для ухода за детьми до трех лет. Эти предметы можно будет взять на время, бесплатно.Многодетным семьям предоставляется всесторонняя финансовая помощь. Они могут рассчитывать на компенсацию половины расходов на жилье и коммунальные услуги, включая плату за капитальный ремонт. Ежемесячные выплаты на каждого ребенка составляют 1089 рублей. Региональный материнский капитал действует до 2030 года и составляет 151 567 рублей. Также семьям выплачивается пособие на третьего и последующих детей до трех лет — 11 192 рубля. Эти меры поддержки не зависят от уровня доходов и наличия имущества.С этого года в региональный проект «Многодетная семья» включили социальный контракт. Он помогает с поиском работы, открытием бизнеса или решением сложных жизненных ситуаций. Социальный контракт доступен семьям с доходом ниже прожиточного минимума, который составляет 16 669 рублей.По словам главы Ростова Александра Скрябина, эта мера поддержки не новая, но эффективная.Ростовчане активно реализуют соцконтракты. За семь месяцев в городе заключено более 500 таких контрактов. Самыми популярными по направлению «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» стали сфера красоты, сфера производства товаров ручной работы, сфера ремонта (одежды, бытовой техники) и др, - уточнил глава города.Чтобы узнать о доступных мерах социальной поддержки, следует обратиться в орган социальной защиты населения города Ростова-на-Дону по месту вашего постоянного или временного проживания.