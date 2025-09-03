Жителям Ростова рассказали о действующих мерах поддержки многодетных семей
Какие меры поддержки предоставляются многодетным семьям рассказали в администрации Ростова-на-Дону.
С 2025 года в рамках национального проекта «Семья» реализуется региональный проект «Многодетная семья». Молодые семьи до 35 лет включительно смогут получить единовременную выплату в 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей. Кроме того, многодетные семьи смогут компенсировать половину стоимости обучения одного из детей в колледжах и вузах Ростовской области. В Ростове также откроются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и вещей для ухода за детьми до трех лет. Эти предметы можно будет взять на время, бесплатно.
Многодетным семьям предоставляется всесторонняя финансовая помощь. Они могут рассчитывать на компенсацию половины расходов на жилье и коммунальные услуги, включая плату за капитальный ремонт. Ежемесячные выплаты на каждого ребенка составляют 1089 рублей. Региональный материнский капитал действует до 2030 года и составляет 151 567 рублей. Также семьям выплачивается пособие на третьего и последующих детей до трех лет — 11 192 рубля. Эти меры поддержки не зависят от уровня доходов и наличия имущества.
С этого года в региональный проект «Многодетная семья» включили социальный контракт. Он помогает с поиском работы, открытием бизнеса или решением сложных жизненных ситуаций. Социальный контракт доступен семьям с доходом ниже прожиточного минимума, который составляет 16 669 рублей.
По словам главы Ростова Александра Скрябина, эта мера поддержки не новая, но эффективная.
Ростовчане активно реализуют соцконтракты. За семь месяцев в городе заключено более 500 таких контрактов. Самыми популярными по направлению «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» стали сфера красоты, сфера производства товаров ручной работы, сфера ремонта (одежды, бытовой техники) и др, - уточнил глава города.
Чтобы узнать о доступных мерах социальной поддержки, следует обратиться в орган социальной защиты населения города Ростова-на-Дону по месту вашего постоянного или временного проживания.