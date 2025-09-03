В реанимации умер 19-летний водитель разорвавшегося авто на трассе в Ростовской области
В реанимации умер 19-летний водитель разорвавшегося авто на трассе в Ростовской области. ДТП произошло ночью 24 августа в районе хутора Красновка.
По имеющейся информации, водитель «Опеля Астра» во время обгона в разрешенном месте влетел в автомобиль «ВАЗ-21093». Вследствие удара«ВАЗ-21093» буквально разломало на части. Ярослав, который был за рулем этой легковушки, чудом выжил в покореженном авто. Его доставили в больницу тяжелом состоянии.
Там он впал в кому. Спустя два дня пациента перевезли с Каменской больницы в Ростовскую областную для дальнейшего лечения. А так как у Ярослава не было родителей, на его лечение стала собирать деньги бабушка. Добрые люди собрали для Ярослава более двух миллионов рублей.
Несмотря на все усилия врачей, 29 августа парень умер. Бабушка решила после похорон внука направить все средства на лечение другого нуждающегося. Себе пенсионерка ничего не оставит.
Проводят в последний путь Ярослава 4 августа в поселке Глубокий Каменского района.