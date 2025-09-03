Медики ищут родных мужчины, попавшего в больницу с потерей памяти в Ростовской области

Фото: Соцсети

В июле "скорая" подобрала мужчину с инсультом на одной из улиц поселка Каменоломни. Врачи поставили ему диагноз "инсульт и черепно-мозговая травма". Вероятно, вследствие болезни он потерял память. За две недели в больницу никто из его родственников не обратился.Затем пациента перевезли в стационар больницы в станице Кривянской. Там он находится примерно с 2 августа. Найти близких мужчины медики решили в соцсетях. Они разместили фото и попросили распространить его, вдруг кто-то узнает своего отца или близкого родственника.На вид ему - около 40 лет. Мужчина имеет темные волосы с залысиной и карие глаза. Был одет в зеленое поло и черные штаны.Ко всем, кто узнал человека, просьба позвонить по номерам: 8 (863) 603-83-01 или 8 (863) 603-83-10.