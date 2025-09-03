Юрий Слюсарь вручил жительнице Ростова орден «Мать-героиня»

Фото: правительство Ростовской области.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил орден «Мать-героиня» Надежде Осяк — матери 18 детей. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.«По решению президента России позвольте вручить самую главную награду для женщины. Присоединяюсь к поздравлениям со стороны президента и от чистого сердца от лица всех дончан, всех 4 миллионов жителей региона, поздравляю с этой замечательной наградой. Спасибо за Ваш большой материнский подвиг, это большой труд – у вас крепкая, большая семья», - обратился Юрий Слюсарь к Надежде Осяк.Надежда Алексеевна поблагодарила главу и пригласила его на семейное чаепитие. Она рассказала, что внуков у семьи уже 62 и скоро появится правнук.«Огромное Вам спасибо за внимание, будем стараться в этом направлении. Уже внуков будем продолжать нянчить. Их много, сейчас уже 62, ждем еще. Растет правнук», - сказала Надежда Алексеевна.Супруги Осяк вместе 40 лет. Надежда активно помогает нуждающимся семьям и занимается благотворительностью. Глава семьи, отец Иван, уже 34 года служит в сане протоиерея, занимается строительством храмов и возглавляет центр помощи многодетным семьям «СемьЯ».В 2009 году семье была вручена награда «Родительская слава» в Кремле, а в 2011-м по региональной программе им передали семейный микроавтобус.