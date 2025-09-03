Новости
На Дону нашли останки четырех солдат Великой Отечественной войны

В Ростовской области в Куйбышевском районе обнаружили останки четырех красноармейцев. Об этом сообщили в пресс-служба Всевеликого войска Донского.

Историко-краеведческая поисковая экспедиция «Казачья Слава Дона» проходила 10 дней. В этом году участие в поисках приняли 78 человек. Работы проходили в Берестовском лесу. За десять дней там нашли останки четырех солдат. Предположительно, они погибли в1943 году в боях на Миус-фронте.

Сейчас работы завершены и в дальнейшем после установки личности бойцов, останки перезахоронят с почестями.
Фото: пресс-служба Всевеликого войска Донского
