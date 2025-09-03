Более 47 млрд рублей выделят Ростовской области на улучшение качества воздуха

Фото: сгенерировано нейросетью

В Ростовской области выделят средства из федерального бюджета на улучшение воздуха в Ростове и Новочеркасске. Об этом сообщается на сайте правовой информации региона от 1 сентября. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» инвестиции составят 47,6 миллиарда рублей.По плану проекта, в Ростове планируют модернизировать транспортную систему — особое внимание уделят реконструкции трамвайной сети, на которую из федерального бюджета выделено 7,6 млрд рублей. Также будет внедрена интеллектуальная система автоматизации грузового транспорта. Кроме того, средства направят на первые два этапа строительства Западной хорды.В северо-западной промышленной зоне города проведут рекультивацию полигона твердых бытовых отходов и мероприятия по снижению промышленных выбросов.В Новочеркасске запланирована рекультивация полигона твердых бытовых отходов на улице Крайней, а также снижение вредных выбросов предприятий с установленными квотами.К 2030 году уровень вредных выбросов в городах должен снизиться на 20%, а к 2036 году — вдвое.Напомним, в июне, глава донского минприроды Михаил Фишкин отметил, что именно Ростов и Новочеркасск имеют самый загрязнённый воздух в регионе. Основными источниками загрязнения назвали общественный транспорт в Ростове и промышленные предприятия в Новочеркасске.