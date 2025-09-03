Огромная помойка разрослась в самом сердце Ростова на улице Шаумяна

фото: DonDay

В самом сердце Донской столицы, на улице Шаумяна 47в разрослась импровизационная свалка.Поводом для скандала стал участок тротуара, заполненный строительными отходами, старой мебелью и другим хламом. Об этом рассуждали в соцсетях 3 сентября.Ближайшие мусорные баки остаются пусты. По правилам, региональный оператор не обязан вывозить строительный мусор и крупногабаритные отходы.Это не останавливает людей, которые продолжают складировать отходы, превращая центральную улицу в помойку.Возле соседнего дома ситуация такая же плачевная. На Шаумяна 62 находится заброшенная стройка, ограждение которой завалено деревянными поддонами и балками. Прямо на дороге валяются выброшенные шкафы и столы.Местные жители вынуждены парковать свои автомобили под забором, рискуя, что на машины в любой момент может обрушиться мусор.Также опасность представляет яма рядом с ограждением. Глубокая дыра в тротуаре, заполнена древесными обрубками, пакетами и травой. Днем о нее легко споткнуться, а ночью такая преграда может стать причиной сломанной ноги.Вся эта красота расположена неподалеку от ЦУМа и элитного бутик-отеля, где останавливаются почетные гости Ростова.Местные жители задаются резонным вопросом — именно таким должен быть образ современного Ростова-на-Дону для туристов?