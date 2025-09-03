Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области высокий класс пожароопасности сохраняется в более 20 районах. Об этом проинформировали в донском МЧС.Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют до конца суток 3 сентября и в течение суток 4 сентября.Пожароопасность пятого класса ожидается в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах и в Приазовье. А точнее в 29 муниципальных образованиях: Чертковском, Каменском, Советском, Боковском, Волгодонском, Цимлянском, Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском, Орловском, Зимовниковском, Дубовском, Аксайском, Мясниковском и северной половине Азовского района.Пожароопасность четвертого класса прогнозируется в семи муниципальных образованиях: Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Заветинском, Ремонтненском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах.Жителям рекомендуется воздержаться от разведения костров.