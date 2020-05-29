Тренер вратарей, голкипер и защитник: в рядах «Чайки» - пополнение

Донской футбольный клуб «Чайка» приобрел 19-летнего защитника Матвея Ужгина и 27-летнего вратаря Михаила Филиппова. Новым тренером голкиперов команды стал Валерий Чижов.Контракт с Матвеем Ужгиным подписан сроком на два года, с Михаилом Филипповым – на год. Защитник провел прошлый сезон в красноярском «Енисее», играл в девяти матчах ПФЛ. Шесть из них – в стартовом составе. Вратарь выигрывал первенство в составе московского «Спартака-2» и завоевал путевку в Российскую Премьер-Лигу для «Енисея». Последним клубом голкипера было московское «Торпедо».Тренер вратарей Валерий Чижов сменил в «Чайке» Валерия Шанталосова. В прошлом он тренировал стражей ворот раменского «Сатурна», тульского «Арсенала» и «Нижнего Новгорода». Во время собственной вратарской карьеры Чижов был голкипером раменского «Сатурна-REN TV». По итогам 2002 года спортсмен стал одним из 33 лучших футболистов. После его вызвали в национальную сборную России.