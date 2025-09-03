В Ростове жильцы дома на Турмалиновской не могут добиться ремонта 25 лет

фото: DonDay

Жители пятиэтажного дома на Турмалиновской ждут ремонта почти 25 лет. Ужасное состояние подъездов и отказ управляющей компании в выделении средств — с такой проблемой обратились жители дома № 87/1.По словам людей, косметический ремонт в подъездах не проводился с 2001 года, то есть больше 20 лет. Жители отправляли жалобы в управляющую компанию ОАО «ЮгЖилСервис», Роспотребнадзор и Государственную жилищную инспекцию. Доходило даже до писем местным депутатам.В июле этого года УК «ЮгЖилСервис» сообщила, что из-за задолженности дома по услугам ЖКХ, средств на ремонт нет. Жильцам квартир предложили проводить ремонтные работы за свой счет.«В нашем подъезде живут небогатые люди, и нет возможности делать ремонт за свой счет. Мы и так с мужем самостоятельно замазали места разрушения стен. За 10 лет наш подъезд просто развалится», — делится Виктория.Также одной из ощутимых проблем стало отсутствие уборки. Этажи в обоих подъездах покрыты пылью, грязью и осыпающейся штукатуркой. На информационном стенде график уборки отсутствует.Жители не могут найти ответ на вопрос, за что они платят по квитанциям, если УК не может обеспечить чистоту одного дома.