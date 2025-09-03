Экс-директора школы в Красном Сулине будут судить за превышение полномочий

Фото: DonDay

Женщина подписала акт приемки школьной мебели, но ее так и не поставили в учебное заведение.Бывший директор одной из школ в Красном Сулине обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.История произошла еще в 2021 году. Обвиняемая дала незаконное указание подписать от ее имени акт приема-передачи мебели для школы. Как выяснилось, директор не проверила договор и поставила свою подпись.Из-за этого компания-поставщик необоснованно получила два с половиной миллиона рублей по контракту, хотя фактическая сумма денег, выделенных на мебель, составляла 48 тысяч рублей.В результате на нее завели дело по статье о превышении полномочий.- Уголовное дело направлено в Красносулинский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Обвиняемую будут судить по статье «Превышение должностных полномочий». Если вину докажут, ей может грозить лишение свободы до четырех лет.Обвинение в мошенничестве предъявлено предпринимателю, не выполнившему договорные обязательства по поставке мебели в школу. В его отношении расследование продолжается.