Бывший голкипер «Ростова» Савченко стал тренером вратарей



В академии футбольного клуба «Ростов» назначили нового тренера вратарей. Бывший голкипер «жёлто-синих» Владимир Савченко будет заниматься с ребятами 2003 и 2004 годов рождения.



Савченко — воспитанник харьковского футбола. На Украине он играл за клубы «Маяк», «Олимпик», «Металлист», «ЦСКА-Борисфен», в Южной Корее — за «Сеул», в России — за «Ростов», «Терек» и «Ладу». Жёлто-синие цвета он защищал в период с 1997-го по 2002 год.



Владимир Савченко является победителем первенства первого дивизиона России, обладателем Кубка России и финалистом Кубка России. Сейчас он уже завершил карьеру голкипера. В возрасте 46 лет стал тренером вратарей в клубе, за который когда-то выступал. На его счету — более сотни матчей в составе «Ростова».