Фото: ПСО ЮГ

На Дону родственники ищут пенсионерку из Краснодарского края. Информацию об этом предоставили в ПСО "ЮГ".С 22 июля нет вестей от 83-летней Галины Адамовны. Она живёт в Кропоткине Кавказского района. Месяц назад женщина ушла из дома и её местонахождение неизвестно. Близкие искали её в Краснодарском крае, а позже волонтёры предположили, что она могла уехать в Ростовскую область.Рост Галины – 150-160 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые, глаза светло-зеленые.Если вам известно, где находится бабушка, свяжитесь с нами по телефону: 8-800-550-10-54.