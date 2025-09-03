Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону родственники ищут пенсионерку из Краснодарского края

На Дону родственники ищут пенсионерку из Краснодарского края
На Дону родственники ищут пенсионерку из Краснодарского края. Информацию об этом предоставили в ПСО "ЮГ".

С 22 июля нет вестей от 83-летней Галины Адамовны. Она живёт в Кропоткине Кавказского района. Месяц назад женщина ушла из дома и её местонахождение неизвестно. Близкие искали её в Краснодарском крае, а позже волонтёры предположили, что она могла уехать в Ростовскую область.

Рост Галины – 150-160 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые, глаза светло-зеленые.

Если вам известно, где находится бабушка, свяжитесь с нами по телефону: 8-800-550-10-54.
Фото: ПСО ЮГ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.