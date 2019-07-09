Нападающий «Локомотива» стал игроком ФК «Ростов»





Нападающий «Локомотива» 20-летний Александр Долгов стал игроком ФК «Ростов». Об этом рассказали в пресс-службе «жёлто-синих» 10 июля.



Контракт со спортсменом подписан на четыре года. В ФК «Ростов» сообщили, что Александр Долгов – воспитанник «Локомотива». Футболист выступал за молодёжный состав московского клуба и за «Казанку».



В прошлом сезоне нападающий провёл за фарм-клуб «железнодорожников» 21 матч, забив 15 голов.



Напомним, ближайшая игра ФК «Ростов» состоится на домашнем стадионе 20 июля. На «Ростов Арене» «жёлто-синие» будут принимать «Спартак». Начало игры - в 21:30.