Лучшим игроком матча «Ростов» - «Урал» стал нападающий Элдор Шомуродов



Нападающий Элдор Шомуродов стал лучшим игроком матча «Ростов» - «Урал». Об этом 7 августа рассказали в пресс-службе донского клуба. Выбор сделали болельщики «жёлто-синих». Голосование проходило на официальном сайте ФК «Ростов».



Напомним, игра состоялась 3 августа в Екатеринбурге. Матч закончился со счётом 2:2. Шомуродов отличился на 67-й минуте, забив гол. Для Элдора это стал уже третий мяч за сезон.



Встреча проходила в рамках четвёртого тура Российской Премьер-Лиги.