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Лучшим игроком матча «Ростов» - «Урал» стал нападающий Элдор Шомуродов

Лучшим игроком матча «Ростов» - «Урал» стал нападающий Элдор Шомуродов
Нападающий Элдор Шомуродов стал лучшим игроком матча «Ростов» - «Урал». Об этом 7 августа рассказали в пресс-службе донского клуба. Выбор сделали болельщики «жёлто-синих». Голосование проходило на официальном сайте ФК «Ростов».

Напомним, игра состоялась 3 августа в Екатеринбурге. Матч закончился со счётом 2:2. Шомуродов отличился на 67-й минуте, забив гол. Для Элдора это стал уже третий мяч за сезон.

Встреча проходила в рамках четвёртого тура Российской Премьер-Лиги.

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