Нападающий МФК «Ростов» признан лучшим игроком

Фото: МФК «Ростов».

Нападающий мини-футбольного клуба «Ростов» стал лучшим игроком в дерби Дона, по мнению болельщиков. Об этом «желто-синие» рассказали на своей странице в соцсетях 3 февраля.Григорий Валеев отличился в матче против донецкого «Спартака». Во втором тайме 21-летний спортсмен забил один из пяти голов. Однако одержать победу ростовчанам не удалось, несмотря на все усилия. Игра завершилась ничьей - 5:5.В донской клуб футболист перешел в сезоне-2021/22. Он сменил не только команду, но и амплуа - в предыдущем клубе (екатеринбургская «Синара») он выходил на поле в роли защитника.