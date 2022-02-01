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Нападающий МФК «Ростов» признан лучшим игроком

Нападающий МФК «Ростов» признан лучшим игроком
Нападающий мини-футбольного клуба «Ростов» стал лучшим игроком в дерби Дона, по мнению болельщиков. Об этом «желто-синие» рассказали на своей странице в соцсетях 3 февраля.

Григорий Валеев отличился в матче против донецкого «Спартака». Во втором тайме 21-летний спортсмен забил один из пяти голов. Однако одержать победу ростовчанам не удалось, несмотря на все усилия. Игра завершилась ничьей - 5:5.

В донской клуб футболист перешел в сезоне-2021/22. Он сменил не только команду, но и амплуа - в предыдущем клубе (екатеринбургская «Синара») он выходил на поле в роли защитника.
Фото: МФК «Ростов».
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

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