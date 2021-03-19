В матче ФК «Ростов» - «Ротор» лучшим игроком стал нападающий Али Соу
Нападающий ФК «Ростов» Али Соу стал лучшим игроком в матче с волгоградским «Ротором». Несмотря на нереализованный пенальти, африканский спортсмен набрал 4,7 балла по итогам зрительского голосования.
Матч состоялся 17 марта на домашней арене волгоградского ФК. В ходе второй половины игры Али Соу забил третий для «Ростова» гол. Примечательно, что за гамбийского футболиста большинство голосуют уже второй раз подряд. Али Соу выбрали лучшим игроком и предыдущего матча - с московскими «Химками».
Карьера 26-летнего футболиста из Банжула началась в 2010 году. За все время в спорте он стал игроком года в 2017 году и обладателем Кубка Албании (сезон-2017/2018), лучшим бомбардиром и чемпионом Албании-2017-2018 в составе местного профессионального клуба. С 2011 года Али Соу является игроком национальной сборной Гамбии. В донской клуб футболист перешел в конце февраля 2021 года.
Также в пятерку лучших вошли нападающий Понтус Алмквист (4,6), защитник Хайтам Алеесами (4,5), центральный защитник Максим Осипенко и вратарь Сергей Песьяков - по 4,4 балла. При этом полузащитники Армин Гигович и Александр Саплинов, забившие первый и последний голы, в список не вошли.