Начало сезона-2025/2026 для «Ростова» оказалось одним из пяти худших за последние 25 лет

Фото: ФК Ростов

Начало сезона-2025/2026 для «Ростова» оказалось одним из пяти худших за последние четверть века. Об этом сообщил «Склад цифр».В предыдущих сезонах – 2021, 2005, 2004, 2012 — неудачные старты по набранным очкам не приводили к выбыванию клуба.«Ростов» дважды занимал 12-е и 13-е места в турнирной таблице. Один из этих случаев привёл к стыковым матчам в сезоне-2012/13. Важно отметить, что единственный раз, когда команда покинула Высшую лигу, – это было в 2007 году, когда она начала сезон с пяти очков.На текущий момент «Ростов» занимает 14-е место из 16 в турнирной таблице. В ближайшем матче команде предстоит встретиться с лидером РПЛ — «Локомотивом». Аналитики предсказывают, что «Ростов» потерпит поражение со счётом 3:1.