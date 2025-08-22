Новости
Самолет «Азимут» совершил вынужденную посадку из-за поломки системы кондиционирования

Самолет авиакомпании «Азимут» совершил вынужденную посадку из-за поломки системы кондиционирования. Происшествие случилось 21 августа в Сыктывкаре.

Экипаж заметил неисправность сразу после набора высоты. Выяснилось, что проблема возникла в системе кондиционирования. Пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Посадка прошла успешно.

С августа 2025 года авиакомпания «Азимут» столкнулась с 17 инцидентами. Среди них были столкновения с птицами, отказ гидросистемы и ложные сигналы о помехах на радаре.
Фото: соцсцети
