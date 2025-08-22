Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону с 1 октября учителям повысят зарплату

На Дону с 1 октября учителям повысят зарплату

С 1 октября заработные платы педагогов в Ростовской области будут проиндексированы на 7,6%. Об этом заявил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь в ходе встречи учителями.

Рассчитать новую выплату можно самостоятельно. Для этого необходимо умножить текущую зарплату на коэффициент 0,076.

В этом году для участников программы «Земский учитель» размер единовременной компенсационной выплаты был увеличен вдвое. Теперь ее сумма составляет два миллиона рублей. Финансирование будет совместным. Первая часть средств поступит из областного бюджета, а вторая из федерального.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.