На Дону с 1 октября учителям повысят зарплату

Фото: Соцсети.

С 1 октября заработные платы педагогов в Ростовской области будут проиндексированы на 7,6%. Об этом заявил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь в ходе встречи учителями.Рассчитать новую выплату можно самостоятельно. Для этого необходимо умножить текущую зарплату на коэффициент 0,076.В этом году для участников программы «Земский учитель» размер единовременной компенсационной выплаты был увеличен вдвое. Теперь ее сумма составляет два миллиона рублей. Финансирование будет совместным. Первая часть средств поступит из областного бюджета, а вторая из федерального.