Специалисты не нашли ядовитых веществ в облаке дыма, которое нависло над Новошахтинском

Фото: МЧС РО для иллюстрации

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в местах, где над Новошахтинском нависло облако дыма, возникшее после пожара на промышленном предприятии из-за атаки БПЛА в ночь на 21 августа.Глава города Сергей Бондаренко сообщил, что содержание диоксида азота, оксида углерода, взвешенных частиц, диоксида серы и сероводорода в воздухе соответствует установленным нормативам.Также было подтверждено, что радиационная обстановка в норме, уровень гамма-излучения находится в пределах допустимого. Это уже второй этап отбора проб. Ранее они были взяты в районе поселка Соколово-Кундрюченского, где вредных веществ не обнаружили.На данный момент неизвестно, удалось ли ликвидировать возгорание на предприятии.