В Ростове-на-Дону говядина подорожала на 8% за полгода

Фото: ИИ.

В Ростове за полгода говядина подорожала на 7,8%. Данные опубликованы на сайте Ростовстата.В начале 2025 года говядину покупатели могли приобрести по стоимости 578 рублей за килограмм. А цена за свинину – 371 рубль за килограмм, за курицу – 211 рублей. По данным на конец августа, цены значительно изменились. Так, говядина подорожала на 49 рублей – до 627 рублей (7,8%). А свинина – на 28 рублей, до 399 рублей (7%). Цена на курицу стала выше – до 219 рублей (3,6%).Подобная ситуация – и с ценами на колбасу. Колбаса полукопченая и варено-копченая в январе 2025 года стоила 627 рублей, а в августе – 689 рублей (8,9%) за килограмм. Вареная в начале года была 554 рубля, а в августе подорожала до 579 рублей (4,3%).Добавим, что одной из причин подорожания могло стать уменьшение производства в Ростовской области. Также из причин - возросшие издержки у птицефабрик и мясокомбинатов: это касается кормов для скота и птицы, энергоресурсов и логистики.