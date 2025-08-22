В Ростове-на-Дону прошло открытие мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы»

Фото: Правительство РО

В Ростове-на-Дону провели открытие мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы» 21 августа. Об этом сообщили на сайте Правительства Ростовской области.Мероприятие прошло в парке «Россия — моя история», где показали реликвии Великой Отечественной войны. Экспозиция выполнена в формате 3D-композиций. На ней представлены уникальные экспонаты из старейших военных музеев страны.— В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы значимость этой выставки сложно переоценить. Экспозиция станет полноценным интерактивным уроком истории в мультимедийном формате, который мы встроим в учебную программу, — сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Знание истории, уважение прошлому, к истинным традициям и ценностям поможет нашим школьникам уверенно идти вперед, чтобы стать достойными гражданами России.На мероприятии побывало младшее поколение дончан. Молодые люди погрузились в военные времена. Для этого сотрудники музея не только подготовили саму выставку, но и создали атмосферу. Это помогло юным ростовчанам более детально почувствовать историю Великой Победы.В парке «Россия — моя история» открылась еще одна выставка, которая поможет школьникам сделать осознанный выбор профессии.Экспозиция «Культурный код Ростовской области — созидательный труд» в рамках проекта «Билет в будущее» дает возможность учащимся и их родителям узнать о направлениях профориентации. Проект стартовал в Ростовской области в 2019 году и сегодня объединяет 187 партнерских предприятий.