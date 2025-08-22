Новости
Юрий Слюсарь: «День российского флага объединяет всех граждан страны»

В Ростове состоялось мероприятие, посвященное Дню Государственного флага России. Событие прошло перед комплексом «Россия – моя история» 22 августа.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь присутствовал на торжестве и поздравил с праздником всех жителей Дона.

На площади развернули 60-метровый российский триколор и флаги с подписями командиров подразделений, участвующих в СВО и освобождавших населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик в ходе спецоперации. Глава региона отметил, что каждый стяг – свидетельство храбрости, мужества и стойкости российских солдат.

Обращаясь к участникам акции, Юрий Слюсарь подчеркнул, что День российского флага – общенародный праздник, который объединяет всех граждан страны, независимо от возраста, национальности и религиозных убеждений.

- С триколором совершают ратные подвиги воины СВО, спасают врачи, помогают волонтёры. Каждый, кто сегодня строит, учит, покоряет высоты в науке, культуре и спорте, – делает это под флагом России, - сказал врио губернатора.


Герой РФ, участник специальной военной операции Андрей Манухин обратился с приветственными словами к участникам мероприятия. Он отметил, что флаг России – это символ единства, мужества и надежды.

- Хочу поблагодарить защитников нашего Отечества, которые вчера, сегодня, завтра водружают флаг России над административными зданиями освобожденных территорий, доказывая всему миру, что наша земля должна быть нашей, - сказал Андрей Манухин.


В Ростовской области в День российского флага проводят яркие и запоминающиеся мероприятия: праздничные концерты, велопробеги, спортивные соревнования, конкурсы детского творчества и книжные выставки.
Фото: Правительство Ростовской области
