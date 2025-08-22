Новости
В Ростове на содержание Северного подъезда выделили 6 миллионов рублей

В Ростове на содержание Северного подъезда выделят 6 миллионов рублей. Об этом стало известно на сайте госзакупок 21 августа.

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика. Он будет следить за состоянием дороги круглый год. Подрядчик должен убирать снег, листву и мусор, проверять знаки, разметку и оборудование. Его задача — обеспечить бесперебойное движение и избежать заторов.

Победителя тендера назовут 2 сентября. Контракт будет действовать до 18 августа 2026 года.

Напомним, в марте 2025 года ФАС остановила конкурс на реконструкцию Северного обхода. На это пожаловалась московская компания.
Фото: онлайн-карты
