Насильник из станицы Ольгинской не собирается обжаловать приговор
Насильник из станицы Ольгинской не собирается обжаловать приговор. Об этом Руслан Шингирей рассказал журналистам на слушании открытого заседания в областном суде 22 августа.
Громкая история случилась 17 мая 2024 года в станице Ольгинская. Пропала 8-летняя девочка - она вышла в магазин за хлебом и не вернулась. В ходе расследования выяснилось, что ребенка видели возле водителя эвакуатора. Подозреваемого в похищении вскоре нашли. Им оказался 25-летний Руслан Шингирей. Он увез девочку в безлюдное место, где надругался над ней и задушил.
В Ростовском областном суде на оглашении приговора подсудимый рассказал, что начал душить жертву еще во время насильственных действий. Он убил девочку из-за страха, что она расскажет родителям. Последним, что жертва сказала убийце было - «Не убивай».
Произошедшую ситуацию насильник называет нелепой случайностью. При этом мужчина говорит, что испытывает боль от содеянного и на более мягкий приговор он не рассчитывает.
На заседании родители погибшей не присутствовали, убийца передал им извинения через СМИ.
Следует отметить, что перед последним судом по этому делу прокурор запросил пожизненное лишение свободы для обвиняемого.
По словам убийцы, вынесенный приговор он не собирается обжаловать.